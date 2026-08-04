फन उठाए कोबरा के सामने नहीं डरा टॉमी, मिनटों तक चला सांसें रोक देने वाला मुकाबला! क्या बोला परिवार

Cobra And Pet Dog Fight:उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उभांव थाना क्षेत्र के एक घर में देर रात एक विषैला सांप घुस आया। घर की सुरक्षा कर रहे पालतू कुत्ते 'टॉमी' ने जैसे ही सांप को देखा, वह लगातार भौंककर परिवार को सतर्क करने लगा। इसके बाद सांप और कुत्ते के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया, जिसका अंत दोनों की मौत के साथ हुआ।