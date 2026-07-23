UP में दो छात्रों ने लोहे की रॉड से ट्रेन के शीशे: पंखे और बल्ब तोड़े, पूछताछ में बोले- रातोंरात फेमस होने का था सपना

Ballia News: सोशल मीडिया पर रातोंरात फेमस होने की चाह दो नाबालिग छात्रों को पुलिस थाने तक ले आई। उत्तर प्रदेश के बलिया में 9वीं कक्षा के दो छात्रों ने इंस्टाग्राम रील बनाकर रातोंरात मशहूर होने के लिए चलती सारनाथ एक्सप्रेस में जमकर तोड़फोड़ की। एक छात्र लोहे की रॉड से ट्रेन के शीशे, बल्ब, स्विच और अन्य सामान तोड़ता रहा, जबकि दूसरा पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड करता रहा। जीआरपी ने जांच के बाद दोनों को पकड़ लिया और उनके मोबाइल से कई वीडियो भी बरामद किए हैं।