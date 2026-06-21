UP Politics: सनातन पांडेय पर टिप्पणी से भड़के सपाई, बोले- राजभर को बलिया में नहीं घुसने देंगे

उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्षी दल अक्सर सरकार और उसके मंत्रियों के बयानों पर सवाल उठाते रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर पलटवार करता रहा है। इसी क्रम में ओमप्रकाश राजभर का बयान और उसके बाद सपा नेताओं की प्रतिक्रिया अब नया राजनीतिक मुद्दा बन गई है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी चुनावी राजनीति और जनाधार को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी होती है। हालांकि, ऐसे बयानों से राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है।