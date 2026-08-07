Umashankar Singh Funeral: जनता का अपने नेता को आखिरी सलाम, उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा में 20 हजार लोगों ने दी भावभीनी विदाई

BSP MLA Umashankar Singh: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के वरिष्ठ नेता और रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीन बार विधायक रहे उमाशंकर सिंह को शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान और हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में 20 हजार से अधिक लोग शामिल हुए। रास्ते भर समर्थक उमाशंकर सिंह अमर रहें के नारे लगाते रहे। पूरे इलाके में गम का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने लोकप्रिय नेता को नम आंखों से विदा किया।