बलिया में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से कांस्टेबल की मौत, पार्टी करने गया था दोस्तों संग, 2020 में जॉइन किया था यूपी पुलिस

Constable found dead in Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पानी से भरे गड्ढे से यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है। मृतक कांस्टेबल की पहचान परितोष मिश्रा के रूप में हुई है, जो बांसडीह कोतवाली में तैनात था और 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ था। बताया जा रहा है कि रविवार को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकला था। इसके बाद वह कमरे पर वापस नहीं पहुंचा। वहीं, उसके साथी कांस्टेबल ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद सोमवार की दोपहर उसका शव बांसडीह थाना क्षेत्र में छाता क्रॉसिंग के पास से पानी से भरे गड्ढे से बरामद हुआ।