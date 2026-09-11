बलिया में जमीनी विवाद में भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरा वाराणसी रेफर

दूसरी तरफ मंजेश की हालत भी चिंताजनक बनी हुई थी, जिसको डॉक्टरों ने वाराणसी के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया है ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक की पुत्री की तरफ से तहरीर प्राप्त होने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में नामजद दो आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है।