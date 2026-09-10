UP Crime: काशी में कारोबारी ने खुद को मारी गोली, सिर में फंसी बुलेट; BHU में चल रहा इलाज

मामले को लेकर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रायने फेसबुक पर लिखा, '' वाराणसी में पांडेयपुर के प्रमुख व्यवसायी विजेंद्र सोनी जी द्वारा व्यापार न चलने के कारण खुद को गोली मारने की खबर अत्यंत दुखद और विचलित करने वाली है। बाबा विश्वनाथ से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं कल ही मुख्यमंत्री जी काशी में बैठकर व्यापारियों के विकास और 'डबल इंजन' की समृद्धि का ढोल पीट रहे थे। सच्चाई यह है कि गलत नीतियों, कमरतोड़ मंदी और आर्थिक तंगी ने आज व्यापारियों को आत्मघाती कदम उठाने की कगार पर धकेल दिया है।

जो सरकार व्यापारियों को सुरक्षा और सुगम व्यापार का माहौल तक न दे सके, उसके बड़े-बड़े दावों का क्या अर्थ? भाजपा सरकार जवाब दे— आखिर कब तक व्यापारी वर्ग इस आर्थिक मंदी की बलि चढ़ता रहेगा?''