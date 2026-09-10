इंडिगो के पायलट ने विमान उड़ाने से किया इनकार, तबियत खराब होने का दिया हवाला, वाराणसी एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों ने किया हंगामा

मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बोर्डिंग से पहले पायलट ने विमान को उड़ाने से मना कर दिया। सभी यात्री टर्मिनल बिल्डिंग के सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया में अपनी बोर्डिंग का इंतजार कर रहे थे। यात्रियों की सुरक्षा जांच भी पूरी हो गई थी। इसी दौरान यात्रियों को यह सूचना मिली कि पायलट की तबीयत खराब है और उसने विमान उड़ाने से मना कर दिया है। अचानक जानकारी सामने आने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। अचानक इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया में मौजूद सभी यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने परिसर में ही हंगामा करना शुरू कर दिया।