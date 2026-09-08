सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में मारे गए अभिषेक का मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार, पिता ने दी मुखाग्नि, बीकॉम करने गया था दिल्ली

बेटे को मुखाग्नि देकर भावुक हुए पिता ने बताया कि अभिषेक पढ़ाई में होनहार था और वह एमबीए करना चाहता था। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को अभिषेक से फोन पर उनकी बात हुई थी और हॉस्टल की फीस भी उन्होंने भरी थी, लेकिन 6 सितंबर को अभिषेक से बात नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 11 महीने की फीस भरनी पड़ती है, इस वजह से मजबूरी में उन्हें वहां रहना पड़ता है। पिता संतोष ने इस हादसे का दोषी बिल्डिंग के मालिक को बताया है। उन्होंने कहा कि यदि वहां मरम्मत का कार्य चल रहा था तो मकान मालिक ने छात्रों को कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।