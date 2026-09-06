‘काशी के क्योटो में हुआ चमत्कार, पानी पर चल गई दो पहिया नाव’, वीडियो शेयर करके अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "काशी के क्योटो में हुआ चमत्कार, पानी पर चल गयी दो पहिया नाव।

जनता पूछ रही है कि पचासों हज़ार के बजट से काशी को स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा था उस पर किसने ये पानी फेर दिया?" उन्होंने आगे लिखा, "कहीं दिल्लीवालों का काम लखनऊवालों ने तो चौपट नहीं कर दिया। न गंगा साफ हुई, न वरुणा और न ही काशी के नाले तभी तो नल को छोड़कर हर तरफ जल ही जल है। अगर दूरबीन और ड्रोन काम नहीं कर रहा है तो रडार से ही दिखवा लें, वैसे भी अब बादल नहीं है। अगर फिर भी न दिखाई दे तो यूपी के बुलडोजर पर चढ़कर देख लें, कम से कम कभी तो बुलडोजर का सकारात्मक इस्तेमाल हो।"