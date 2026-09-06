6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

BHU के प्रोफेसर को सिलेंडर में 3.8 किलो गैस कम मिली, पीएमओ में की शिकायत, पूर्ति विभाग बोला- कराएंगे जांच

Indane Gas agency in Varanasi: वाराणसी में गैस सिलेंडर में हेरा फेरी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां एक प्रोफेसर को गैस सिलेंडर की डिलीवरी की गई, जिसमें 3.8 किलो गैस कम पाया गया...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Sep 06, 2026

BHU News

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, (फाइल फोटो-Patrika)

BHU News: वाराणसी में गैस सिलेंडर में हेरा फेरी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां एक प्रोफेसर को गैस सिलेंडर की डिलीवरी की गई, जिसमें 3.8 किलो गैस कम पाया गया। गैस कम मिलने के बाद प्रोफेसर ने इस मामले में प्रधानमंत्री के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, शिकायत मिलने के बाद जिला पूर्ति विभाग इसकी जांच में जुटा हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि मामले की पूरी तरीके से जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला

दरअसल, यह मामला काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) परिसर में रहने वाले कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉ ओम शंकर से जुड़ा है। आरोप है कि डॉ ओम शंकर ने इंडियन ऑयल (इंडेन) का सिलेंडर बुक किया था, जिसमें 3.8 किलो गैस कम मिला है। सिलेंडर की डिलीवरी के बाद प्रोफेसर ने इसका वजन कराया, इसके बाद उन्हें इस बात की जानकारी हुई। प्रोफेसर ने बताया है कि उन्हें दिए गए सिलेंडर पर उसका वजन (टियर वेट) 15 किलोग्राम दर्ज था।

प्रोफेसर के मुताबिक, जो नियम है उसमें घरेलू सिलेंडर में 14.02 किलोग्राम गैस भरी जाती है। इसके हिसाब से भरे हुए सिलेंडर का कुल वजन 29.2 किलोग्राम रहना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सिलेंडर को तौलने वाली मशीन पर रखवाया तो उसका कुल वजन मात्र 25.4 किलोग्राम ही दर्ज हुआ। यानी कि सिलेंडर में से 3.8 किलोग्राम गैस निकाल लिया गया था। मामला सामने आने के बाद प्रोफेसर ने डिलीवरी वेंडर और एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की।

क्या बोलरा जिला पूर्ति अधिकारी

प्रोफेसर ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से की है। प्रोफेसर का आरोप है कि शहर के कई इलाकों में घरेलू गैस को अवैध रूप से निकलकर व्यावसायिक इस्तेमाल या अवैध रिफिलिंग के जरिए 200 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक बेचा जा रहा है। वहीं, मामला संज्ञान में आने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया है कि पूरे मामले को लेकर आपूर्ति विभाग की टीम बाट माप के साथ सभी आरोपी की जांच करेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि इस तरह की शिकायत आती है तो सिलेंडर लेने से मना कर दें। इसके बाद मामले की जानकारी विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

विदेशी यात्रियों को लेकर वाराणसी आ रहा क्रूज: 15 सितंबर को पहुंचेगा काशी, मेहमान पूर्वांचल की संस्कृति से होंगे रूबरू

ये भी पढ़ें
Varanasi latest news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2026 08:51 am

Published on:

06 Sept 2026 08:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / BHU के प्रोफेसर को सिलेंडर में 3.8 किलो गैस कम मिली, पीएमओ में की शिकायत, पूर्ति विभाग बोला- कराएंगे जांच

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाढ़ का लिया जायजा: प्रभावितों में बाटी राहत सामग्री, बोले- परेशान होने की जरुरत नहीं

Varanasi news
वाराणसी

विदेशी यात्रियों को लेकर वाराणसी आ रहा क्रूज: 15 सितंबर को पहुंचेगा काशी, मेहमान पूर्वांचल की संस्कृति से होंगे रूबरू

Varanasi latest news
वाराणसी

पिस्टल संग रील बनाना 3 दोस्तों को पड़ा भारी, वाराणसी में गोली लगने से किशोर घायल, ट्रामा सेंटर में भर्ती

Varanasi Crime News
वाराणसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा: बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, बाटेंगे राहत सामग्री

CM Yogi
वाराणसी

खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, फिर स्लॉटर हाउस के लाइसेंस क्यों दिए?’ सपा नेता सुभाष राजभर का सीएम योगी पर बड़ा हमला

CM Yogi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.