BHU के प्रोफेसर को सिलेंडर में 3.8 किलो गैस कम मिली, पीएमओ में की शिकायत, पूर्ति विभाग बोला- कराएंगे जांच

प्रोफेसर ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से की है। प्रोफेसर का आरोप है कि शहर के कई इलाकों में घरेलू गैस को अवैध रूप से निकलकर व्यावसायिक इस्तेमाल या अवैध रिफिलिंग के जरिए 200 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक बेचा जा रहा है। वहीं, मामला संज्ञान में आने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया है कि पूरे मामले को लेकर आपूर्ति विभाग की टीम बाट माप के साथ सभी आरोपी की जांच करेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि इस तरह की शिकायत आती है तो सिलेंडर लेने से मना कर दें। इसके बाद मामले की जानकारी विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।