विदेशी यात्रियों को लेकर वाराणसी आ रहा क्रूज: 15 सितंबर को पहुंचेगा काशी, मेहमान पूर्वांचल की संस्कृति से होंगे रूबरू

इस क्रूज में सवार होने वाले प्रति व्यक्ति के लिए सफर का किराया 1440 से 3840 डॉलर रखा गया है। यदि रुपए में बात करें तो 1.36 लाख से 3.62 लाख रुपए तक इसका किराया है। इसमें में डेक और अप्पर डेक पर सिंगल व डबल बैडरूम के हिसाब से किराया का निर्धारण किया गया है। यह क्रूज एमवी राजमहल है जो 26 अगस्त को कोलकाता से रवाना हुआ था। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का तीन मंजिला क्रूज है, जो करीब 55 मीटर लंबा है। हुगली और गंगा नदी में मुख्य रूप से इसका संचालन किया जाता है। इसमें 22 केबिन बने हैं। 18 डबल केबिन और चार सिंगल केबिन भी बनाया गया है। सभी कमरों में कांच की खिड़कियां है और फ्रेंच बालकनी दी गई है। क्रूज पर हॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है।