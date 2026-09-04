बाढ़ के बीच आई राहत भरी खबर, काशी में घटने लगा गंगा का जलस्तर, जानें क्या है अब तक का अपडेट

वाराणसी में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पिछले दो दिनों से काशी में बारिश नहीं हुई है, इसके बाद गंगा नदी का जलस्तर घटने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, काशी में गंगा नदी अभी भी चेतावनी बिंदु से ऊपर है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण अब जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं, बाढ़ राहत शिविरों में जिला प्रशासन लगातार पीड़ितों के बीच फल और दूध का वितरण कर रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और जल पुलिस की टुकड़ी बाढ़ से ग्रसित इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को वहां से निकलने का काम किया जा रहा है।