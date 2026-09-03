पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सक्रिय हुआ वाराणसी प्रशासन, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पहुंचे डीएम व पुलिस कमिश्नर, अब तक 1500 लोग किए गए शिफ्ट

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और मेयर अशोक तिवारी से फोन पर बाढ़ के संबंध में जानकारी लिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल बोट पर सवार होकर अधिकारियों के साथ बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने जल पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द लोगों को बाढ़ के इलाकों से निकलकर राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए। जिलाधिकारी के मुताबिक, अब तक 1500 से अधिक लोगों को बाढ़ राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है।