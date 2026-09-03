चित्रकूट में मौत की बारिश, कच्चा मकान गिरने से पिता व दो बच्चों की मौत, पत्नी-बेटी घायल

जानकारी के मुताबिक, बराछ गांव में पहाड़ी के नीचे के हिस्से में कल्लू यादव (33) अपने परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि उनका मकान कच्चा था, इसी दौरान बीती रात हुई तेज बारिश के कारण घर की दीवार भर-भराकर गिर गई। हादसे के दौरान पूरा परिवार मकान के अंदर सो रहा था। दीवार गिरने के बाद मलबे में दब कर कल्लू यादव, बेटा अंश और एक साल की बेटी कल्ली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, इस हादसे में कल्लू की पत्नी कुंता (29) और 4 वर्षीय बेटी अंशिका गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।