बुंदेलखंड को बड़ी सौगात: चित्रकूट के बाद अब बांदा की बारी, सीएम योगी करेंगे 710 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण

Chief Minister Visit To Chitrakoot: चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान की आरती भी उतारी। भगवान कामता नाथ के सामने बैठकर उन्होंने संतों के साथ बातचीत की। पूजा अर्चना के पश्चात मुख्यमंत्री ने पवित्र कामदगिरि की परिक्रमा की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।‌ इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते 8 जुलाई को चित्रकूट पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री बांदा आने का कार्यक्रम है। यहां पर 710 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थी को चेक, चिकित्सा कार्ड, आवास की चाबी आदि का वितरण करेंगे।