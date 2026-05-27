Chitrakoot News: नशे में धुत होकर घर लौटा बेटा; परिवार से झगड़ा किया, पिता से पुलिस बुलाई तो लगा ली फांसी

चित्रकूट में शराब की लत और पारिवारिक विवाद ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। सदर कोतवाली क्षेत्र के मछारिया गांव में शराब के नशे में बेटे द्वारा पिता की पिटाई किए जाने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि युवक ने पुलिस को देखकर फंदा लगाकर जान दे दी। इकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। मृतक की पहचान संदीप कुमार (30) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह शराब और गांजे का आदी था और अक्सर नशे की हालत में घर में विवाद करता था।