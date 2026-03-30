Chitrakoot News: यमुना नदी में डूबने से 16 वर्षीय किशोर की मौत, विसर्जन के दौरान हुआ हादसा

चित्रकूट जिले में रविवार को दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय किशोर की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब श्रीमद्भागवत कथा के समापन के बाद परिवार के लोग जवारा और हवन सामग्री का विसर्जन करने नदी किनारे पहुंचे थे। इसी दौरान किशोर का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। परिजनों के शोर मचाने पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से काफी प्रयास के बाद किशोर का शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।