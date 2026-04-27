Chitrakoot News: निमंत्रण में जा रहे पिता-पुत्र को तेज रफ्तार कार ने कुचला, मौके पर मौत

मिली जानकारी के अनुसार, बांदा जनपद के कमासिन थाना क्षेत्र के अमलोखर गांव निवासी छेदीलाल (56) अपने पुत्र सदाशिव (27) के साथ सोमवार शाम करीब 4:30 बजे बाइक से बॉडी पोखरी गांव में एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही दोनों नादिन कुर्मियांन नहर पुलिया के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे अज्ञात तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी।