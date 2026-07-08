चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, बोले- यहां की पहचान का संकट खड़ा किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखता है। यह पहले भी था लेकिन पिछली सरकारों ने चित्रकूट की पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लोग भय के मारे यहां नहीं आते थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम अव्यवस्थित था। 2017 के पहले चित्रकूट में कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले ही दौर में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा था कि यहां की व्यवस्था काफी खराब है। चित्रकूट काफी कुछ पाने का अधिकारी है। आज का चित्रकूट बहुत अच्छा लग रहा है।