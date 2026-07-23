चित्रकूट गैंगरेप: NEET की तैयारी कर रही छात्रा से जंगल में दरिंदगी, दोस्त को बांधकर वारदात को दिया अंजाम

एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने छात्रा को जबरन पास की झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका दोस्त बंधा हुआ बेबस पड़ा रहा और कुछ नहीं कर सका। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लड़के ने किसी तरह अपने हाथ खोले और छात्रा के पास पहुंचा। दोनों ने पुलिस को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी पर मोबाइल नेटवर्क नहीं था। नीचे आने के बाद डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया।