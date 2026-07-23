Badaun Murder Case: बंद कमरे में मिली थी पति की लाश, 4 साल बाद पत्नी को हुई उम्रकैद, प्रेमी पर नहीं साबित हुए आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला थाना कादरचौक क्षेत्र के गांव भद्रावल का है। मृतक के भाई आराम सिंह ने 9 जनवरी 2021 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 8 जनवरी की रात उनके भाई दीनदयाल (45) घर में सो रहे थे। देर रात अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाकर जब परिजन अंदर पहुंचे तो दीनदयाल चारपाई पर खून से लथपथ पड़े थे। उनके सिर में गोली लगी थी, जबकि घर का पिछला दरवाजा खुला मिला।