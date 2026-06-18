नम आंखे, सिसकियों की दबी हुई आवाज…शादी के माहौल में एक साथ जलीं 4 चिताएं; बदायूं सड़क हादसे में 6 महिलाओं की हुई थी मौत

Six Women died in Road Accident: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 4 महिलाएं शामिल हैं। सड़क हादसे (Road Accident) में जान गंवाने वाली 4 महिलाओं का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। शादी समारोह के बीच हुई इन महिलाओं की मौत ने उनके परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। सभी महिलाएं शादी समारोह की खुशियों में शामिल होने के लिए आ रही थीं, लेकिन रास्ते में उनके साथ हादसा हो गया।