Badaun Snake Bite Case: शादी के कुछ घंटे बाद उजड़ गया दुल्हन का सुहाग, सुहागरात से पहले दूल्हे को सांप ने डसा

घटना उघैती थाना क्षेत्र के रियोनाई गांव की है। यहां रहने वाले बबलू मौर्य की शादी गुन्नौर क्षेत्र की रहने वाली रश्मि से हुई थी। गुरुवार को दुल्हन की विदाई के बाद बारात गांव लौटी। पूरे दिन नई बहू के स्वागत की रस्में निभाई गईं और परिवार में जश्न का माहौल रहा। रात में परंपरा के अनुसार नवविवाहित जोड़े के लिए कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाया गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह रात परिवार की जिंदगी बदल देगी।