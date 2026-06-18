बदायूं सड़क हादसा: एक साथ जलीं 4 चिताएं, शादी वाले घर में मातम, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

एक साथ जलीं 4 चिताएं
4 Women Dead Budaun: बदायूं में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद जब एक ही परिवार की चार महिलाओं के शव गांव पहुंचे तो पूरा माहौल चीख-पुकार से भर गया। जिस घर में शादी की तैयारियों की रौनक थी, वहां अचानक मातम का ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक साथ चार चिताएं कछला गंगाघाट पर जलीं, जिससे पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था, जो मांओं के लौटने का इंतजार कर रहे थे।
इस परिवार में बेटे कुंवरपाल की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं। टेंट, हलवाई, फोटोग्राफर से लेकर खरीदारी तक सब कुछ पूरा हो चुका था। महिलाएं मायके में भात मांगने की तैयारी के लिए निकली थीं, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी साबित होगी। शादी की खुशियां अचानक अंतिम संस्कार की तैयारियों में बदल गईं।
जानकारी के अनुसार बरेली-मथुरा हाईवे पर दो ट्रैक्टरों की तेज रफ्तार रेस ने इस दर्दनाक हादसे को जन्म दिया। महिलाओं से भरा ई-रिक्शा जब सड़क से गुजर रहा था, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और कुचलते हुए फरार हो गया। इस हादसे में मौके पर ही कई महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गईं।
मुरावन नगला गांव की महिलाएं सन्नी के ई-रिक्शा से करीब 20 किलोमीटर दूर गठौना गांव जा रही थीं। रिक्शा में डालचंद्र, उनकी पत्नी, बेटी, दो बहुएं और अन्य रिश्तेदार बैठे हुए थे। आगे चालक और दो पुरुष मौजूद थे। सफर के दौरान सभी महिलाएं ढोलक पर गीत गाते हुए जा रही थीं, लेकिन कुछ ही पलों में यह खुशी का सफर मातम में बदल गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सभी महिलाओं की मौत सिर में गंभीर चोट और पसलियों में फ्रैक्चर के कारण हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि शव सड़क पर बिखर गए और करीब 10 फीट के दायरे में दर्दनाक दृश्य फैल गया। हादसे के बाद गांव में जब शव पहुंचे तो हर घर से चीख-पुकार सुनाई देने लगी।
दो महिलाओं का अंतिम संस्कार उसी दिन कर दिया गया, जबकि चार शव रिश्तेदारों के इंतजार में रात भर गांव में रखे रहे। पूरे गांव में शोक का माहौल था और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। सुबह कछला गंगाघाट पर जब अंतिम संस्कार के लिए शव उठाए गए तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं।
हादसे में परिवार के मुखिया डालचंद्र भी घायल हो गए हैं और सदमे में हैं। उनके सामने पत्नी, बेटी, बहुएं और अन्य रिश्तेदारों की मौत हो गई, जिससे वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। परिवार के छोटे बच्चों को भी यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी मां अब वापस नहीं आएंगी।
परिजनों ने हादसे के जिम्मेदार ट्रैक्टर चालकों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है, क्योंकि घटना के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं, प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया है। डीआईजी बरेली रेंज ने मौके का निरीक्षण कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पीएम और सीएम ने भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
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