बदायूं सड़क हादसा: एक साथ जलीं 4 चिताएं, शादी वाले घर में मातम, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

4 Women Dead Budaun: बदायूं में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद जब एक ही परिवार की चार महिलाओं के शव गांव पहुंचे तो पूरा माहौल चीख-पुकार से भर गया। जिस घर में शादी की तैयारियों की रौनक थी, वहां अचानक मातम का ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक साथ चार चिताएं कछला गंगाघाट पर जलीं, जिससे पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था, जो मांओं के लौटने का इंतजार कर रहे थे।