होर्मूज से 8 दिन बाद गांव लौटा शिवानंद का पार्थिव शरीर, पत्नी और बहन हुईं बेसुध, चीखों से गूंजा सुरौली

शिवानंद अपने परिवार के प्रमुख कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में वृद्ध माता-पिता, पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। पांच वर्षीय पुत्र राजवीर और दो वर्षीय पुत्री वानिका अभी बेहद छोटी उम्र में ही पिता का साया खो चुके हैं। पिता रामजी चौरसिया खेती और पशुपालन से जुड़े हैं, जबकि मां कलावती देवी गृहिणी हैं। ऐसे में शिवानंद की मौत ने पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक दोनों स्तरों पर गहरा झटका दिया है।