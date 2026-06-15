ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली का खेल, मुरादाबाद में होमगार्ड प्लाटून कमांडर 4 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

इस कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में शामिल किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, इस गिरफ्तारी के बाद होमगार्ड विभाग में भी आंतरिक स्तर पर जांच और सतर्कता बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।