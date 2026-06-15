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ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली का खेल, मुरादाबाद में होमगार्ड प्लाटून कमांडर 4 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Moradabad News: मुरादाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होमगार्ड के प्लाटून कमांडर भोगराज सिंह को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 15, 2026

homeguard platoon commander arrest bribe moradabad acb 4000

मुरादाबाद में होमगार्ड प्लाटून कमांडर 4 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Homeguard Platoon Commander Arrest: यूपी के मुरादाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए होमगार्ड के प्लाटून कमांडर भोगराज सिंह को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वह एक होमगार्ड की ड्यूटी लगाने के बदले लगातार पैसे की मांग कर रहा था। इस घटना के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है।

शिकायत के बाद शुरू हुई एसीबी की जांच

इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब दिवाकर नाम के एक होमगार्ड ने एंटी करप्शन ब्यूरो में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि प्लाटून कमांडर भोगराज सिंह उससे ड्यूटी लगाने के नाम पर 4000 रुपये की मांग कर रहा है। शिकायत मिलने के बाद ACB टीम ने मामले का सत्यापन कराया और आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना तैयार की।

केमिकल लगे नोटों के साथ बिछाया गया जाल

जांच पक्की होने के बाद एंटी करप्शन टीम ने एक सुनियोजित ट्रैप तैयार किया। योजना के तहत शिकायतकर्ता होमगार्ड को केमिकल लगे हुए नोट दिए गए, जिन्हें वह आरोपी को देने के लिए भेजा गया। प्लाटून कमांडर ने पैसे देने के लिए मंडी समिति गेट, मझोला थाना क्षेत्र में मिलने को कहा। इसी स्थान को कार्रवाई के लिए चुना गया।

मंडी समिति गेट पर रंगे हाथ गिरफ्तारी

जैसे ही भोगराज सिंह ने शिकायतकर्ता से 4 हजार रुपये लिए, पहले से मौजूद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तुरंत उसे मौके पर ही दबोच लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। गिरफ्तारी के बाद टीम ने आरोपी को तुरंत कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

थाने में केस दर्ज, विभाग में मचा हड़कंप

गिरफ्तारी के बाद आरोपी प्लाटून कमांडर को मझोला थाने ले जाया गया, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की गई। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की आगे की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा ही की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद होमगार्ड विभाग में भी सख्त संदेश गया है कि भ्रष्टाचार पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश

इस कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में शामिल किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, इस गिरफ्तारी के बाद होमगार्ड विभाग में भी आंतरिक स्तर पर जांच और सतर्कता बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

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Published on:

15 Jun 2026 06:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली का खेल, मुरादाबाद में होमगार्ड प्लाटून कमांडर 4 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

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