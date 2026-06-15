बारिश के बाद मुरादाबाद में उमस: राहत के बाद लौटी चिपचिपी गर्मी, 36 डिग्री तापमान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

Moradabad Weather News: यूपी के मुरादाबाद में हाल ही में हुई बारिश से लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब जिले में फिर से उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज धूप के साथ बढ़ी हुई नमी ने वातावरण को काफी असहज बना दिया। तापमान में हुई बढ़ोतरी और हवा में मौजूद अत्यधिक नमी के कारण लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।