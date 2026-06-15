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मुरादाबाद

बारिश के बाद मुरादाबाद में उमस: राहत के बाद लौटी चिपचिपी गर्मी, 36 डिग्री तापमान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

Moradabad News: मुरादाबाद में हाल ही में हुई बारिश के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि हवा में नमी का स्तर 95 प्रतिशत दर्ज किया गया।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 15, 2026

moradabad weather humidity rises after rain temperature 36c

बारिश के बाद मुरादाबाद में उमस | Image - Pinterest

Moradabad Weather News: यूपी के मुरादाबाद में हाल ही में हुई बारिश से लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब जिले में फिर से उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज धूप के साथ बढ़ी हुई नमी ने वातावरण को काफी असहज बना दिया। तापमान में हुई बढ़ोतरी और हवा में मौजूद अत्यधिक नमी के कारण लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

राहत के बाद बढ़ी परेशानी

बारिश के बाद आमतौर पर मौसम सुहावना होने की उम्मीद रहती है, लेकिन मुरादाबाद में स्थिति इसके विपरीत देखने को मिली। शनिवार और रविवार के दौरान तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम साफ होने के बाद सूरज की तेज किरणों ने जमीन की नमी को और अधिक प्रभावी बना दिया, जिससे उमस में तेजी से इजाफा हुआ। लोगों को घरों और कार्यालयों में भी गर्मी का अहसास हो रहा है।

36 डिग्री तक पहुंचा तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तापमान में इस वृद्धि के कारण दिन के समय गर्मी का असर काफी ज्यादा महसूस किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान और नमी का संयुक्त प्रभाव लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी का अनुभव करा रहा है।

आर्द्रता ने बढ़ाई चिपचिपी गर्मी

जिले में सापेक्ष आर्द्रता का स्तर भी काफी ऊंचा दर्ज किया गया है। 12 जून को सुबह और शाम के समय आर्द्रता क्रमशः 90 और 68 प्रतिशत रही, जबकि 13 जून को यह बढ़कर 95 और 66 प्रतिशत तक पहुंच गई। हवा में मौजूद अत्यधिक नमी के कारण पसीना जल्दी सूख नहीं पा रहा है, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी और बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है।

दोपहर में कम हुई लोगों की आवाजाही

तेज धूप और बढ़ी हुई उमस का असर शहर की गतिविधियों पर भी दिखाई दिया। दोपहर के समय बाजारों, मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम नजर आई। कई लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। गर्मी से बचाव के लिए लोग छाते, टोपी और पानी की बोतलों का सहारा लेते दिखाई दिए।

स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है असर

लगातार बढ़ती उमस और गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के मौसम में शरीर में पानी की कमी, थकान, सिरदर्द और बेचैनी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। पर्याप्त पानी पीने और दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी जा रही है।

आने वाले दिनों पर टिकी निगाहें

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि फिर से बारिश होती है तो तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल तेज धूप और अधिक नमी के कारण उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

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Updated on:

15 Jun 2026 09:34 am

Published on:

15 Jun 2026 09:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बारिश के बाद मुरादाबाद में उमस: राहत के बाद लौटी चिपचिपी गर्मी, 36 डिग्री तापमान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

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