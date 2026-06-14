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सिर्फ वादों की राजनीति करने वाले अब विकास पर उठा रहे सवाल, विपक्ष पर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना

Moradabad News: मुरादाबाद में आयोजित विकास प्रदर्शनी और जनसंपर्क कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 14, 2026

keshav prasad maurya moradabad block program bjp development

भाजपा सरकार ने विकास को बनाया जन-जन का अधिकार | Image - OfficeOfKPM

Keshav Prasad Maurya Moradabad:यूपी के मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया गया। मंच से यह संदेश दिया गया कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान और युवाओं का सर्वांगीण विकास है।

विकास और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा

प्रदर्शनी निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि सरकार की योजनाएं अब केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका सीधा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख

मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने कहा कि देश ने इस अवधि में विकास, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, गरीब कल्याण और वैश्विक पहचान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को निर्णायक बताया गया और कहा गया कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है।

विपक्ष पर तीखा प्रहार और राजनीतिक बयानबाजी

उपमुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने वर्षों तक केवल वादों की राजनीति की, वही अब विकास पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार का फोकस केवल घोषणाओं पर नहीं बल्कि धरातल पर परिणाम देने पर है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का विश्वास लगातार भाजपा के साथ बना हुआ है क्योंकि सरकार की नीतियां सीधे जनहित में असर दिखा रही हैं।

डबल इंजन सरकार और संगठनात्मक मजबूती का संदेश

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने विकास की गति को कई गुना बढ़ाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद हावी था, जबकि वर्तमान सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है।

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Published on:

14 Jun 2026 02:43 pm

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