सिर्फ वादों की राजनीति करने वाले अब विकास पर उठा रहे सवाल, विपक्ष पर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना

Keshav Prasad Maurya Moradabad:यूपी के मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया गया। मंच से यह संदेश दिया गया कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान और युवाओं का सर्वांगीण विकास है।