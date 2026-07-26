अदीला हत्याकांड: 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आरोपी गुलफाम, पूछताछ में बोला- चप्पल मारी तो गोलियों से भून डाला

कटघर थाना क्षेत्र के कोहिनूर तिराहा निवासी व्यवसायी अदिवउर रहमान की पत्नी आबगिना शम्सी ने 17 जुलाई को बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने देवापुर निवासी गुलफाम अली और उसके भाई कुरबान अली पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाया था। परिवार के मुताबिक अदीला 29 जून को प्रयागराज से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंची थी, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि गुलफाम अली 1 जुलाई को रामपुर में हत्या के प्रयास के पुराने मामले में सरेंडर कर जेल जा चुका है। जेल में पूछताछ के दौरान उसने अदीला की हत्या करने और शव को रुड़की की नहर में फेंकने की बात कबूल कर ली।