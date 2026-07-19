एसटी हसन ने कहा कि जिस तरह से तैयार रिपोर्ट को पेश करने में लगातार देरी हो रही है, उससे यह आशंका पैदा होती है कि कहीं रिपोर्ट के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है, तब भी देरी समझ से परे है। यदि रिपोर्ट पहले से तैयार है तो उसे बिना किसी विलंब के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।