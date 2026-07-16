मुरादाबाद मंडल के 19 रेलवे स्टेशनों का बदलेगा पूरा स्वरूप, अमृत भारत योजना से मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

Amrit Bharat Station Scheme: भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार देशभर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। मुरादाबाद रेल मंडल के डिप्टी चीफ मैनेजर (DCM) महेश यादव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करना है।