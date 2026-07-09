भूपेंद्र सिंह चौधरी का विपक्ष पर हमला, बोले- हिंदू धर्म और सनातन परंपरा को बदनाम करना ही सपा-कांग्रेस का एजेंडा

भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने बयान में चंदे के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल हिंदू धार्मिक संस्थाओं के चंदे पर सवाल उठाते हैं, जबकि अन्य धार्मिक संस्थानों के चंदे का हिसाब नहीं मांगते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है और प्रारंभिक जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।