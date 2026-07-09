9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

भूपेंद्र सिंह चौधरी का विपक्ष पर हमला, बोले- हिंदू धर्म और सनातन परंपरा को बदनाम करना ही सपा-कांग्रेस का एजेंडा

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हिंदू धर्म, सनातन परंपरा और राम मंदिर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साधु-संतों से राजनीतिक एजेंडे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jul 09, 2026

bhupendra singh chaudhary slams sp congress on sanatan

भूपेंद्र सिंह चौधरी का विपक्ष पर हमला

Bhupendra Singh Chaudhary Statement: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों दलों का वर्षों से एक ही राजनीतिक एजेंडा रहा है, जिसमें हिंदू धर्म, सनातन परंपरा और हिंदू आस्थाओं को अपमानित करने का प्रयास किया जाता रहा है। उनके मुताबिक इन दलों ने हमेशा समाज में हिंदू धर्म के प्रति अविश्वास पैदा करने की राजनीति की है और सनातन परंपरा को कमजोर करने की कोशिश की है।

राम मंदिर आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना

भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण का विरोध उनके रवैये में साफ दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए अदालतों में लगातार प्रयास किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि कारसेवकों पर गोली चलाने जैसी घटनाएं भी उसी दौर में हुईं, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि यह सब हिंदू समाज की भावनाओं के विपरीत था।

कांग्रेस पर भगवान श्रीराम के अस्तित्व को लेकर टिप्पणी

कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व को स्वीकार करने से इंकार किया था। उन्होंने दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताया गया था। उनके अनुसार यह करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम था और इसी कारण कांग्रेस की सोच पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

साधु-संतों और शंकराचार्य से की विशेष अपील

भूपेंद्र सिंह चौधरी ने देश के साधु-संतों और शंकराचार्य से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे लोगों के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा न बनें, जो सनातन परंपरा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में अनास्था फैलाने वाले और सनातन विरोधी विचारों से सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करने की कोशिशों को पहचानना जरूरी है।

सनातन संस्थाओं के खिलाफ नकारात्मक प्रचार का आरोप

उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल लगातार हिंदुओं, हिंदू परंपराओं, साधु-संतों, मठों और मंदिरों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार यह केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से समाज में भ्रम और अविश्वास का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जाती है।

चंदे और एसआईटी जांच का भी किया जिक्र

भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने बयान में चंदे के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल हिंदू धार्मिक संस्थाओं के चंदे पर सवाल उठाते हैं, जबकि अन्य धार्मिक संस्थानों के चंदे का हिसाब नहीं मांगते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है और प्रारंभिक जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

सरकार ने सनातन मूल्यों के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सनातन मूल्यों और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार धार्मिक आस्थाओं के सम्मान और कानून के अनुसार कार्रवाई दोनों को समान प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है।

राम मंदिर दान चोरी पर भड़के पूर्व सपा सांसद, बोले- छोटी मछलियां पकड़ीं, मगर मगरमच्छ अब भी बाहर

ये भी पढ़ें
st hasan on ram mandir donation theft ayodhya moradabad

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 03:37 pm

Published on:

09 Jul 2026 03:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / भूपेंद्र सिंह चौधरी का विपक्ष पर हमला, बोले- हिंदू धर्म और सनातन परंपरा को बदनाम करना ही सपा-कांग्रेस का एजेंडा

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शिक्षकों को योगी सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू; मुरादाबाद में बांटे गए हेल्थ कार्ड

cm teacher cashless medical scheme launched moradabad
मुरादाबाद

अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले पर मुरादाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग

moradabad congress protest ayodhya ram temple theft case
मुरादाबाद

राम मंदिर दान चोरी पर भड़के पूर्व सपा सांसद, बोले- छोटी मछलियां पकड़ीं, मगर मगरमच्छ अब भी बाहर

st hasan on ram mandir donation theft ayodhya moradabad
मुरादाबाद

UP Rain Update :मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत, सड़कों पर दिखा पानी ही पानी

moradabad weather heavy rain update waterlogging july 2026
मुरादाबाद

नशे के कारोबार पर मुरादाबाद पुलिस का शिकंजा, 2 किलो 218 ग्राम चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

moradabad police arrest two with 2kg 218g charas
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.