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मुरादाबाद

नशे के कारोबार पर मुरादाबाद पुलिस का शिकंजा, 2 किलो 218 ग्राम चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Moradabad News: मुरादाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 218 ग्राम चरस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से नकदी और मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jul 06, 2026

moradabad police arrest two with 2kg 218g charas

नशे के कारोबार पर मुरादाबाद पुलिस का शिकंजा (फोटो- पुलिस 'X')

Moradabad Crime News: मुरादाबाद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 किलो 218 ग्राम चरस, नकदी और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

गश्त के दौरान दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े

SSP के निर्देश पर जिलेभर में अपराधियों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 6 जुलाई 2026 को थाना कोतवाली पुलिस गश्त और चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की और तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई।

दोनों आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अहद अली और शहजाद उर्फ नन्हे के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस दोनों से बरामद मादक पदार्थ के स्रोत और संभावित नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

चरस के साथ नकदी और मोबाइल भी बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 2 किलो 218 ग्राम चरस के अलावा 2,510 रुपये नकद और दो पुराने मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बरामद सामग्री को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस का मानना है कि बरामद मोबाइल फोन से तस्करी के नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नशे के कारोबार पर लगातार जारी है पुलिस की कार्रवाई

मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध मादक पदार्थों की बिक्री या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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Updated on:

06 Jul 2026 09:34 pm

Published on:

06 Jul 2026 09:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / नशे के कारोबार पर मुरादाबाद पुलिस का शिकंजा, 2 किलो 218 ग्राम चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

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