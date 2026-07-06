नशे के कारोबार पर मुरादाबाद पुलिस का शिकंजा, 2 किलो 218 ग्राम चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Moradabad Crime News: मुरादाबाद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 किलो 218 ग्राम चरस, नकदी और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।