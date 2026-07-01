कमाल अख्तर के इस्तीफे के बाद रुचि वीरा के घर कटा 53 फीट का केक, सांसद बोली- ‘बीजेपी से लड़ना है, आपस में नहीं’

इस पूरे विवाद के बीच रुचि वीरा ने अपनी बेटी के टिकट की मांग और पार्टी बदलने की अफवाहों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने मुरादाबाद से अपनी बेटी के लिए कोई टिकट नहीं मांगा है। उन्होंने सिर्फ पार्टी के सामने यह इच्छा जताई है कि बिजनौर जिले की जो भी विधानसभा सीट सपा के लिए सबसे कमजोर हो, वहां से उनकी बेटी को चुनाव लड़ने का मौका दे दिया जाए। इसके साथ ही सपा सांसदों के टूटने और उनके बीजेपी में जाने की खबरों को उन्होंने पूरी तरह झूठा और बकवास बताया। रुचि वीरा ने गर्व से कहा कि उनके परिवार के पिछले 100 सालों के इतिहास में भी कोई कभी बीजेपी में नहीं गया है और एक वफादार नेता के तौर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हर बात से अवगत कराना उनका फर्ज था, जो उन्होंने बखूबी निभाया। रुचि वीरा ने अंत में कहा कि हमें आपस में नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ना है।