MLA Kamal Akhtar News: कौन हैं समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर? विधानमंडल के मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा

बैठक के बाद माना जा रहा था कि विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने की खबर ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि, कमाल अख्तर ने अपने इस्तीफे के पीछे की वजह को लेकर अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। वहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। कमाल अख्तर का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब पार्टी आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर लगातार संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय है। ऐसे में उनके इस कदम को सपा की आंतरिक राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।