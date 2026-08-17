UP में 18 सहायक मजिस्ट्रेटों की नई तैनाती, जानिए किस अधिकारी को कहां मिली संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी

तैनाती आदेश के मुताबिक आदित्य श्रीवास्तव, जो अब तक मुरादाबाद में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्हें संयुक्त मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर बनाया गया है। इसी तरह फतेहपुर में सहायक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात नौशीन को संयुक्त मजिस्ट्रेट बस्ती की जिम्मेदारी दी गई है। उन्नाव में तैनात श्री शौर्य अरोड़ा अब संयुक्त मजिस्ट्रेट बदायूं के रूप में कार्य करेंगे। बिजनौर में सहायक मजिस्ट्रेट रहे कुनाल रस्तोगी को संयुक्त मजिस्ट्रेट गोरखपुर भेजा गया है। वहीं गाजियाबाद में तैनात अयान जैन को संयुक्त मजिस्ट्रेट आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगरा के सहायक मजिस्ट्रेट शिवम कुमार को संयुक्त मजिस्ट्रेट महराजगंज बनाया गया है।