उत्तर प्रदेश में आपदा पीड़ितों के लिए CM योगी का बड़ा ऐलान, जान गंवाने पर 4 लाख और घर टूटने पर मिलेगा नया मकान

बख्शी का तालाब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तटबंध निर्माण की परियोजना को शासन स्तर से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जरूरी धनराशि जारी की जा रही है और वर्तमान मानसून सत्र समाप्त होते ही धरातल पर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि भविष्य में लोगों को जलभराव का संकट न झेलना पड़े। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से सीधे बातचीत की, उनकी समस्याएं जानीं और उन्हें सूखा राशन व अन्य जरूरी सामग्री के किट सौंपे। इसके अलावा उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में जुटी टीमों से जमीनी स्थिति की जानकारी ली तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविरों का निरीक्षण कर प्रभावितों को हर संभव चिकित्सीय सुविधा देने के निर्देश दिए।