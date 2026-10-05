प्रेमानंद महाराज के शिष्य का नया वीडियो आया सामने, श्री राधा केलीकुंज आश्रम क्यों है विवादों में; जानिए पूरा मामला

सामने आया यह नया वीडियो करीब 33 सेकेंड का है। इसमें देखा जा सकता है कि रसिक दुलारी अकेले ही सीढ़ियों के रास्ते चौथी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने माथे पर सफेद चंदन लगाया हुआ है और शरीर पर एक पीला कपड़ा डाला हुआ है। इसके अलावा उनके एक हाथ में भी पीला कपड़ा नजर आ रहा है। वीडियो में वह काफी थके हुए और परेशान दिखाई दे रहे हैं। खून से सनी धोती इस बात की गवाही दे रही है कि वह उस वक्त गंभीर रूप से घायल थे। वीडियो में रसिक दुलारी धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही छत पर पहुंचते हैं उसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनके छत से गिरने के ठीक पहले का है। छत पर पहुंचने और वहां से नीचे गिरने का वीडियो पहले ही सामने आ चुका था।