दरअसल, मध्यप्रदेश के शिवपुरी में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि, तुम अपने वाले ठाकुरजी की एक भी फोटो देख लो, वे खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े होते हैं। पांव के ऊपर पांव, कहीं कमर लचकाएं और टेढ़ी गर्दन करके बंसी बजाते हैं। हमारे वाले तो खड़े भी होते हैं तो एकदम सीधे। हमारे वाले का नाम भी सीधा, चलना भी सीधा और दिखते भी सीधे हैं। तुम्हारे वालों का नाम भी टेढ़ा, चलते भी टेढ़े और खड़े भी टेढ़े होते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि पर्वत उठाना बड़ी बात नहीं है, हमारे भगवान के चेले ने पूरा पर्वत उड़ा दिया था। हमारे वालों का धाम भी सीधा अयोध्या है और तुम्हारे वाले का वृंदावन। उनका यह वीडियो 10 अक्टूबर को सामने आया था। इसके बाद मथुरा के साधु-संतों ने नाराजगी जताई और उनसे माफी मांगने की मांग की थी।