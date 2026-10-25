Mathura News: RSS के शताब्दी वर्ष का समापन, गोवर्धन में हजारों स्वयंसेवकों ने निकाली 12 किलोमीटर भव्य यात्रा

स्वयंसेवक महावीर ने कहा कि अब इस शताब्दी वर्ष का समापन हमारे ब्रज प्रांत में भगवान कृष्ण की पावन क्रीड़ास्थली गोवर्धन में किया जा रहा है। इस समापन समारोह में ब्रज प्रांत के घोष वादकों ने एक भव्य संचलन निकाला। इस घोष दल में कई अनुभवी वादक शामिल हैं जिन्हें संघ की कई पुरानी और विशेष रचनाएं याद हैं। बता दें कि इस विशाल आयोजन में ब्रज प्रांत के विभिन्न विभागों और जिलों से स्वयंसेवकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस पथ संचलन में मुख्य रूप से मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, आगरा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत समेत कई अन्य क्षेत्रों के स्वयंसेवक शामिल रहे।