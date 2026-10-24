कौन हैं मीरा राठौर? मुस्कान और रविता को फांसी देने के लिए जल्लाद बनने की जताइ इच्छा, DM को सौंपा प्रार्थना पत्र

Who is Mira Rathore: उत्तर प्रदेश में हाल ही में दो ऐसे चर्चित हत्याकांड सामने आए हैं जिनमें अदालत ने दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में सौरभ राजपूत की हत्यारी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा दी गई है। वहीं, दूसरे मामले में पति की हत्या कर उसे सांप के डसने का रूप देने वाली रविता और उसके साथी अमरदीप को भी फांसी की सजा मिली है। इन दोनों मामलों के बीच अब एक नया नाम सुर्खियों में आ गया है वह नाम है मीरा राठौर। जानिए क्या है पूरा मामला।