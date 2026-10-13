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मथुरा

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: हिंदू पक्ष के मुकदमे रद्द करने की मांग पर आज सुनवाई

Krishna Janmabhoomi Hearing: मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शाही ईदगाह पक्ष ने हिंदू पक्ष के मुकदमे रद्द करने की मांग की है। हिंदू पक्ष 1968 के समझौते को चुनौती दे चुका है।
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मथुरा

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Ankit Sai

Oct 13, 2026

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फोटो आईएएनएस)

Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अवनीश सक्सेना की कोर्ट में शाही ईदगाह पक्ष की उस अर्जी पर सुनवाई होनी है, जिसमें हिंदू पक्ष के मुकदमों को चलने योग्य नहीं मानते हुए रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस अर्जी में वक्फ केस का भी उल्लेख किया गया है। हिंदू पक्ष ने साल 1968 के समझौते को चुनौती दी है और उसका कहना है कि ये मामले प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के दायरे में नहीं आते। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा।

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Updated on:

13 Oct 2026 08:42 am

Published on:

13 Oct 2026 08:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: हिंदू पक्ष के मुकदमे रद्द करने की मांग पर आज सुनवाई

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