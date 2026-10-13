कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: हिंदू पक्ष के मुकदमे रद्द करने की मांग पर आज सुनवाई

Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अवनीश सक्सेना की कोर्ट में शाही ईदगाह पक्ष की उस अर्जी पर सुनवाई होनी है, जिसमें हिंदू पक्ष के मुकदमों को चलने योग्य नहीं मानते हुए रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस अर्जी में वक्फ केस का भी उल्लेख किया गया है। हिंदू पक्ष ने साल 1968 के समझौते को चुनौती दी है और उसका कहना है कि ये मामले प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के दायरे में नहीं आते। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा।