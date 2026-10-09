Rasik Dulari Death Case Row: संत प्रेमानंद के बाहरी शिष्यों के खिलाफ बैठेगी जांच? कौन हैं SSP श्लोक कुमार, जिनसे की गई ये मांग

श्लोक कुमार वर्ष 2014 बैच के IPS अधिकारी हैं। वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनकी पहली तैनाती आगरा में सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) के पद पर हुई थी। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभालने से पहले वह रायबरेली, गाजियाबाद और हमीरपुर में भी तैनात रह चुके हैं। श्लोक कुमार ने वर्ष 2010 में बीआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) में काम किया। बाद में उनका रुझान सिविल सेवा की ओर हुआ और उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा की तैयारी शुरू की। उनके पिता बिहार कैडर में वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुके हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। पुलिस सेवा में आने के बाद श्लोक कुमार ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जिम्मेदारियां निभाईं और अब मथुरा जिले की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं।