अखिलेश यादव को केशव मौर्य का खुला ऑफर: बोले- मथुरा में कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए साथ आएं, मिलकर करेंगे काम

केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को लैपटॉप की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें कट्टे, बम, गुंडों, अपराधियों और माफियाओं की बात करनी चाहिए, क्योंकि 2012 से 2017 के बीच जनता ने उनकी सरकार का यही रूप देखा है। मौर्य ने दावा किया कि 2017 के बाद प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है और आज यूपी दंगा-मुक्त व कानून-व्यवस्था के मामले में मजबूत है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, जिससे देश में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।