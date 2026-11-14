मथुरा बस अग्निकांड: नींद टूटी तो चारों तरफ थी आग और भागो-भागो का शोर, बस से कूदकर 40 यात्रियों ने बचाई जान

जानकारी के मुताबिक, बस संख्या MP14ZH5063 खजुराहो ट्रेवल्स की थी। ड्राइवर जितेंद्र पुत्र मोहनलाल निवासी नौगांव, छतरपुर, दिल्ली के कश्मीरी गेट से करीब 40 यात्रियों को लेकर निकला था। इसी दौरान बस के इंजन की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते बस और यात्रियों के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। सभी 40 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस के अनुसार, अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।