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मथुरा

‘हाथ में कलावा बांधकर आया था’, वोटर लिस्ट पर श्रीकांत शर्मा का राहुल गांधी पर तीखा हमला

हिमाचल प्रदेश प्रभारी, भाजपा विधायक पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है।
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मथुरा

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Ankit Sai

Oct 13, 2026

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Uttar Pradesh Politics News: मथुरा में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी अपनी पहचान छिपाने के लिए हाथ में कलावा बांधकर आया था। श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाए जाने पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को साफ करना है और जिन भारतीय नागरिकों के नाम गलती से कट गए हैं, वे दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं।

कसाब का उदाहरण देकर कांग्रेस को घेरा

श्रीकांत शर्मा ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। पकड़ा गया आतंकी अजमल कसाब अपनी पहचान छुपाने के लिए हाथ में 'कलावा' बांधकर आया था। ठीक उसी तरह भारत में कई लोग अपनी पहचान छुपाकर अवैध रूप से रह रहे थे। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के तहत ऐसे फर्जी लोगों के नाम और वोट काटे गए हैं। भाजपा विधायक ने इस उदाहरण के जरिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि पहचान छिपाकर रहने वाले लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं।

कांग्रेस देश को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ है- श्रीकांत शर्मा

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मतदाता सूची से फर्जी नाम हटने के कारण राहुल गांधी और कांग्रेस को परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष पहचान छिपाकर रहने वाले घुसपैठियों और अवैध लोगों की पैरवी कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस के लोकतंत्र बचाने के दावे पर भी सवाल उठाए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ वह देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के साथ खड़ी दिखाई देती है। ये आरोप श्रीकांत शर्मा ने अपने बयान में लगाए हैं।

नाम कटने पर क्या करना होगा?

भाजपा विधायक ने कहा कि वैध भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण से घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के नाम गलती से मतदाता सूची से कट गए हैं, वे संबंधित स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने तहसीलदार, लेखपाल और पंचायत सचिव जैसे अधिकारियों से संपर्क करने की बात कही। उनके अनुसार, नाम कटने की स्थिति में दोबारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखने की अपील

श्रीकांत शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे देशविरोधी ताकतों के बहकावे में न आएं। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को हिंसक या भ्रामक धरना-प्रदर्शनों से दूर रखने की बात भी कही। SIR को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। श्रीकांत शर्मा ने अपने बयान में मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाने को जरूरी बताया और कांग्रेस पर इस प्रक्रिया का विरोध करने का आरोप लगाया।

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Updated on:

13 Oct 2026 11:35 am

Published on:

13 Oct 2026 11:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / ‘हाथ में कलावा बांधकर आया था’, वोटर लिस्ट पर श्रीकांत शर्मा का राहुल गांधी पर तीखा हमला

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