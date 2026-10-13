‘हाथ में कलावा बांधकर आया था’, वोटर लिस्ट पर श्रीकांत शर्मा का राहुल गांधी पर तीखा हमला

Uttar Pradesh Politics News: मथुरा में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी अपनी पहचान छिपाने के लिए हाथ में कलावा बांधकर आया था। श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाए जाने पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को साफ करना है और जिन भारतीय नागरिकों के नाम गलती से कट गए हैं, वे दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं।