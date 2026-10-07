7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मथुरा

‘संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए विराट-अनुष्का को मिले 5 करोड़’, फलाहारी बाबा के दावे पर कोहली की टीम का आया बयान; जानिए क्या कहा

Premanand Maharaj Controversy: फलाहारी बाबा ने दावा किया था कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को प्रेमानंद महाराज के आश्रम आने के लिए 5 करोड़ रुपये मिले थे। अब इस आरोप पर कोहली का बयान सामने आया है।
2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mohsina Bano

Oct 07, 2026

Virat Kohli Premanand Maharaj, Virat Kohli 5 crore claim, विराट कोहली पर 5 करोड़ का दावा, Premanand Maharaj ashram controversy

विराट कोहली प्रेमानंद महाराज विवाद (PC : X/ @bhajanmarg_official)

Virat Kohli Team Reaction on Visit Premanand Maharaj Ashram: प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद प्रेमानंद महाराज का आश्रम विवादों के केंद्र में घिरा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा उर्फ फलाहारी बाबा ने क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया था। बाबा का आरोप था कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए इस सेलिब्रिटी कपल को करोड़ों रुपये दिए गए थे। प्रेमानंद महाराज के आश्रम और वहां चल रहे विवादों के बीच अब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की आधिकारिक टीम की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है।

फलाहारी बाबा ने लगाया था 5 करोड़ देने का आरोप

हाल ही में फलाहारी बाबा ने प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि, "विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को आश्रम बुलाने के लिए 5 करोड़ रुपये का भारी-भरकम भुगतान किया गया था। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किया था। फलाहारी बाबा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं की जा रही थी। इन दावों के तूल पकड़ने के बाद आखिरकार कोहली की आधिकारिक टीम ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

कोहली की टीम ने क्या कहा

विराट कोहली के प्रवक्ता की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा विराट कोहली को लेकर किए गए दावे पूरी तरह गलत और तथ्यों से परे हैं। कोहली के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है। प्रवक्ता ने स्थिति साफ करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि, "फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा विराट कोहली के संबंध में किए गए सभी दावे पूरी तरह से झूठे निराधार और तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत हैं। विराट कोहली संत प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन केवल उनके प्रति अपनी गहरी आस्था और असीम श्रद्धा के कारण करते हैं।"

मीडिया को दी जिम्मेदारी से काम करने की नसीहत

विराट कोहली के प्रवक्ता ने इन अफवाहों पर नाराजगी जताते हुए मीडिया संस्थानों से भी एक खास अपील की है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि वे इस तरह की भ्रामक खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उचित सावधानी बरतें। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी खबर को जनता तक पहुंचाने से पहले उसके तथ्यों की अच्छी तरह से पुष्टि करना जरूरी है और मीडिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए।

जानिए कौन हैं प्रियंका पंडित? रसिक दुलारी केस के बीच प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आईं, शेयर किया वीडियो

ये भी पढ़ें
anuj-chaudhary-missing-case-update-found-barsana-what-mother-say

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अनुष्का शर्मा

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

विराट कोहली

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 01:07 pm

Published on:

07 Oct 2026 11:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / ‘संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए विराट-अनुष्का को मिले 5 करोड़’, फलाहारी बाबा के दावे पर कोहली की टीम का आया बयान; जानिए क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Rasik Dulari Death Case Row: प्रेमानंद महाराज की किडनी की होगी सरकारी जांच? कौन हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जिन्होंने की मांग

rasik-dulari-sharan-death-fourth-cctv-footage-know-about-ashutosh-brahmachari
मथुरा

मथुरा में प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बोलने वालों को कथावाचकों ने दिखाया आईना, बोलें- ये किसी के नहीं

संत प्रेमानंद महाराज, फोटो सोर्स- X भजन मार्ग
मथुरा

वृंदावन में गुरुकुल के 4 छात्रों की मौत,पानी का टैंक साफ करने उतरे थे, जहरीली गैस से बेहोश हुए, एक की हालत गंभीर

Mathura news
मथुरा

जानिए कौन हैं प्रियंका पंडित? रसिक दुलारी केस के बीच प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आईं, शेयर किया वीडियो

anuj-chaudhary-missing-case-update-found-barsana-what-mother-say
मथुरा

Rasik Dulari Death Case: संत प्रेमानंद के आश्रम में कोहली को 5 करोड़ रुपये देकर बुलाया?, कौन हैं दिनेश फलाहारी महाराज जिनका आरोप

rasik-dulari-death-case-premanand-maharaj-ashram-know-about-dinesh-falahari
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.