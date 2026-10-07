‘संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए विराट-अनुष्का को मिले 5 करोड़’, फलाहारी बाबा के दावे पर कोहली की टीम का आया बयान; जानिए क्या कहा

Virat Kohli Team Reaction on Visit Premanand Maharaj Ashram: प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद प्रेमानंद महाराज का आश्रम विवादों के केंद्र में घिरा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा उर्फ फलाहारी बाबा ने क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया था। बाबा का आरोप था कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए इस सेलिब्रिटी कपल को करोड़ों रुपये दिए गए थे। प्रेमानंद महाराज के आश्रम और वहां चल रहे विवादों के बीच अब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की आधिकारिक टीम की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है।