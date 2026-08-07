<strong>विराट कोहली</strong> इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। कोहली टेस्ट, वनडे और टी-20 तीनों प्रारूपों में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हैं। इनका जन्म 5 नवम्बर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उसके पिता प्रेम कोहली एक अपराधिक वकील और माता सरोज कोहली एक गृहिणी है। उन्हें एक बड़ा भाई विकाश और एक बड़ी बहन भावना भी है। जब कोहली 3 साल के थे तभी उन्होंने क्रिकेट बैट हाथ में ली थी। विराट कोहली को पहली सफलता तब हाथ लगी, जब उन्हें भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। साल 2008 में अंडर 19 विश्व कप में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद कोहली की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। भारतीय क्रिकेट टीम में कोहली को सबसे पहले वनडे क्रिकेट में जगह मिली। कोहली ने अपना पहला वनडे मैच 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ किया था। इसके बाद कोहली को टी-20 और टेस्ट टीम में भी शामिल किया गया। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया। अपनी कप्तानी में कोहली ने टीम इंडिया को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। 11 दिसंबर 2017 को कोहली ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से शादी की।
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