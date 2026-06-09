Virat Kohli: पिछले 10 सालों में 9 बार नंबर-1, बॉलीवुड के किंग खान भी नहीं छू पाए विराट कोहली का रिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट

इस लिस्ट में विराट कोहली ने सिनेमा जगत के बड़े-बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान दूसरे नंबर पर और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस तीसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए सिर्फ कमाई या फिल्मों के कलेक्शन को नहीं देखा गया, बल्कि सेलिब्रिटी पर लोगों का भरोसा, उनकी पहचान और सोशल मीडिया एंगेजमेंट जैसे कड़े मानकों को परखा गया है। कोहली के इंस्टाग्राम पर 270 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और प्यूमा (Puma) जैसी बड़ी डील्स ने उनकी वैल्यू को हाल के महीनों में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ा दिया है।